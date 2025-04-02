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Общество

В Пензе сотрудники ГАИ наказали самокатчиков и мотоциклистов

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Сотрудники областной ГАИ устроили проверку владельцам двухколесного транспорта. 1 апреля они посмотрели, как самокатчики и мотоциклисты ведут себя на дорогах.

То, что увидели полицейские, их не обрадовало.

«К сожалению, некоторые пренебрегают правилами безопасности и подвергают свою жизнь необоснованному риску», - сообщил начальник отдела областной Госавтоинспекции Андрей Хлопков.

В Пензе сотрудники ГАИ наказали самокатчиков и мотоциклистов

Среди самых распространенных нарушений - превышение скорости, правил пересечения перекрестков и маневрирования, а также выезд на встречную полосу.

В Пензе сотрудники ГАИ наказали самокатчиков и мотоциклистов

За день на мотоциклистов составили 80 протоколов, на водителей СИМ - 10. Также задержано 3 пьяных человека, 8 мотоциклов отправили на спецстоянку.

В Пензе сотрудники ГАИ наказали самокатчиков и мотоциклистов

«Работа в данном направлении будет продолжена с принятием самых жестких мер», - подчеркнул Андрей Хлопков.

В Пензе сотрудники ГАИ наказали самокатчиков и мотоциклистов

Ранее в Пензе подростки на питбайке попали в ДТП на ул. Перспективной. 14-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Ехавшей вместе с ним девушке 2008 года рождения медики оказали помощь на месте, доставлять ее в больницу не понадобилось.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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