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Общество

Днем 1 апреля в Пензенской области будет до +20 градусов

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Во вторник, 1 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +4...+9 градусов.

В дневное время воздух прогреется до +15...+20.

В ночь на среду снова будет +4...+9, местами ожидается небольшой дождь.

В народном календаре 1 апреля Дарья Грязная. На Руси верили: какова погода 1 апреля, такова будет и 1 октября. Предки подмечали, что, если на Дарью тепло и ясно, лето будет сухим и ветреным.

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