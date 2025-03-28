Развеян миф о продуктах, замедляющих старение

28.03.2025 | 09:04

Мнение о прямом влиянии некоторых продуктов на состояние организма, в том числе о препятствии возрастным изменениям, опроверг диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника для глаз, капуста для груди, морковка для роста - та же история», - заявил он в беседе с «Радио 1».

Эксперт подчеркнул, что любой продукт становится источником полезных веществ, если употребляется в нужных пропорциях. И чем разнообразнее меню и больше приемов пищи, тем ярче удовольствие от жизни.

«Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего - это то, что нам необходимо для качественной жизни», - уточнил диетолог.

Ранее биохимик, нутрициолог Анна Дивинская перечислила самые полезные первые блюда. Это щи и борщ, куриный бульон, легкие овощные и грибные супы, уха.