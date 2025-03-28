Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Раскрыты преимущества рассрочки в ЖК «Новелла» для семей с детьми

Печать
Telegram

В Заводском районе продолжается активное строительство 3 домов ЖК «Новелла», и свободных квартир остается все меньше.

Например, в 2-подъездном строении их осталось всего 8. Это кирпичный дом с предчистовой отделкой квартир всего в паре минут ходьбы от Комсомольского парка, в тихом дворе без машин.

«На квартиры в «Новелле» действует рассрочка * без удорожания. Это особенно удобно семьям, где в скором времени ожидается пополнение. Если забронировать квартиру сейчас, до апрельского повышения цен, то можно получить беспроцентную рассрочку, а после рождения ребенка и ввода дома в эксплуатацию оформить на остаток семейную ипотеку», - рассказали в холдинге «Термодом».

Подробную информацию о доступных программах, ценах и планировках можно узнать в офисах. Специалисты помогут собрать и оформить все необходимые документы.

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru. Рассрочка предоставляется застройщиками - ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте