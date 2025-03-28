Раскрыты преимущества рассрочки в ЖК «Новелла» для семей с детьми

28.03.2025 | 16:28

В Заводском районе продолжается активное строительство 3 домов ЖК «Новелла», и свободных квартир остается все меньше.

Например, в 2-подъездном строении их осталось всего 8. Это кирпичный дом с предчистовой отделкой квартир всего в паре минут ходьбы от Комсомольского парка, в тихом дворе без машин.

«На квартиры в «Новелле» действует рассрочка * без удорожания. Это особенно удобно семьям, где в скором времени ожидается пополнение. Если забронировать квартиру сейчас, до апрельского повышения цен, то можно получить беспроцентную рассрочку, а после рождения ребенка и ввода дома в эксплуатацию оформить на остаток семейную ипотеку», - рассказали в холдинге «Термодом».

Подробную информацию о доступных программах, ценах и планировках можно узнать в офисах. Специалисты помогут собрать и оформить все необходимые документы.

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru. Рассрочка предоставляется застройщиками - ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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