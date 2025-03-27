В Пензе для установки на могиле ограды и скамейки нужно разрешение

27.03.2025 | 13:26

С 1 апреля в Управлении ЖКХ Пензы начинается прием от горожан заявлений на получение разрешения на приведение в порядок могил на 7 городских кладбищах: Новозападном, Митрофановском, Мироносицком, Восточном, Ахунском, Русско-Польском и Татаро-Еврейском.

Под благоустройством захоронений подразумевается озеленение, декоративное оформление, установка, ремонт и реставрация намогильных сооружений, скамеек, лавок, столов, ограждений.

Все эти действия, кроме озеленения и декоративного оформления, требуют согласования городскими властями. Подать документы можно лично в управление по адресу: ул. Некрасова, 34 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), - или направить отсканированные копии на электронную почту ygkh@yandex.ru.

Ознакомиться с перечнем документов и скачать форму заявления можно здесь. На рассмотрение заявления отводится до 6 рабочих дней.

Заявителю будет отказано в разрешении в случаях, если:

- пакет предоставленных документов неполный;

- зона благоустройства выходит за пределы места захоронения;

- превышены допустимые размеры намогильного сооружения (2 м) или ограды (80 см).

После получения разрешения работы можно проводить 6 дней в текущем году. Продление сроков допускается после повторного обращения - еще на 3 дня в год. При этом территорию должны осмотреть сотрудники управления ЖКХ. Если мероприятия завершены или проводятся за границами участка, заявитель получит отказ.

«Намогильные сооружения, скамейки, лавочки, столы, ограды, объекты озеленения и декоративного оформления являются собственностью лиц, получивших разрешение, в связи с этим на них возлагается обязанность по их содержанию. Самовольные объекты демонтируются», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.