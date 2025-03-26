Назван неожиданный фактор быстрой порчи продуктов в холодильнике

26.03.2025 | 07:49

Мнение о том, что овощи и фрукты следует мыть перед помещением в холодильник, ошибочно. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, температура в холодильнике ниже комнатной, но она достаточно высока для поддержания активности микроорганизмов. Вода, оставшаяся на поверхности овощей и фруктов после мытья, способствует росту и распространения плесени. В результате продукты начинают быстрее портиться.

Кроме того, при мытье может повредиться естественный защитный слой, который предотвращает потерю влаги и проникновение патогенов. Продукты становятся более уязвимыми к внешним воздействиям и быстрее увядают.

Мария Золотарева посоветовала мыть фрукты и овощи непосредственно перед приготовлением или подачей на стол.

«Чтобы минимизировать риск распространения бактерий и продлить срок хранения продуктов, рекомендуется хранить овощи и фрукты в отдельных контейнерах или пакетах. Это предотвратит контакт между разными видами продуктов и уменьшит вероятность перекрестного загрязнения. Регулярная уборка и дезинфекция полок и ящиков холодильника также помогает устранить потенциальные источники бактерий и плесени», - завершила эксперт.