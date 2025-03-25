В Пензенской области за 3 дня задержали 34 пьяных водителя

25.03.2025 | 12:28

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции вновь устроили массовые проверки на дорогах. За 3 дня (пятницу, субботу и воскресенье) они задержали 34 пьяных водителя.

С начала года в регионе зарегистрировано 10 ДТП с участием людей, севших за руль в нетрезвом состоянии, в результате пострадали 13 человек. За вождение в пьяном виде в 2025-м уже привлекли к ответственности 630 автомобилистов.

Кроме того, во время рейдовых мероприятий составили 103 протокола на водителей, выехавших на встречную полосу, 86 - на не пропустивших пешеходов и 245 - на безлошадных нарушителей.

Жителей Пензенской области в очередной раз просят быть осторожнее.

«Выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть предельно внимательными при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в условиях недостаточной видимости», - напомнила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.