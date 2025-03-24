25 марта в Пензенской области будет тепло и без осадков

24.03.2025 | 20:50

Во вторник, 25 марта, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -2...-7 градусов.

Днем на улице прогнозируется +7...+12. В ночь на среду ожидается -1...+4 градуса, в большинстве районов пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

В народном календаре 25 марта Феофанов день. На Руси подмечали: к этому времени полностью сходит снежный покров. Верили, что если 25 марта стоит теплая погода, то лето будет дождливым.