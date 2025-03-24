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Общество

25 и 26 марта изменятся схемы движения автобусов № 130, 149 и 411

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В Засечном 25 и 26 марта из-за учений закроют улицу Алую. Три межмуниципальных автобуса (№ 130, 149 и 411) пустят в объезд, сообщили в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет запрещено на участке от пересечения со Светлой до перекрестка с Олимпийской с 9:00 до 15:00 и в первый, и во второй день учений. В это время автобусы № 130 и 411 с улицы Олимпийской поедут по Алой и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

25 и 26 марта изменятся схемы движения автобусов № 130, 149 и 411

Автобусы № 149 при движении из Пензы направятся по улице Светлой до пересечения с Алой.

25 и 26 марта изменятся схемы движения автобусов № 130, 149 и 411

Командно-штабные учения под руководством оперативного штаба Пензенской области проведут на территории школы № 1 имени Л. Б. Ермина.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в региональном УФСБ России.

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Источник — фото 2 и 3 предоставлено региональным минстроем
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