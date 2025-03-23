Пензенская область вошла в число регионов, где некомфортно стареть

23.03.2025 | 14:23

Пензенская область не вошла в число регионов РФ, где комфортно стареть. В Сурском крае имеется проблема бедности пенсионеров.

Индексы качества жизни людей старшего поколения в субъектах России подсчитали эксперты проекта «Если быть точным». Они опирались на показатели 2023 года по ожидаемой продолжительности жизни, бедности, занятости и социальной активности.

Согласно исследованию, индекс благополучия пенсионеров в Пензенской области отрицательный, он равен -0,6. Это означает, что показатели качества жизни старшего поколения в регионе низкие.

Так, ожидаемая продолжительность жизни пензенцев в 55 лет (то есть сколько гипотетически проживет человек в этом возрасте, если смертность останется такой же, как в год, для которого рассчитывается показатель. - Прим. ред.) - 24 года. 3,1% пенсионеров относятся к бедным. 14,5% вынуждены работать, хотя старше трудоспособного возраста. Только четверть пожилых пензенцев (25,5%) социально активны, то есть посещают различные культурные и спортивные мероприятия, кинотеатры, кафе и т. д.

В соседних с Пензенской областью регионах стареть более комфортно, проблема в них выражена не так сильно. Например, в Мордовии положительный индекс благополучия людей старшего поколения, он составляет 0,2. Ожидаемая продолжительность жизни в 55 лет там 25 лет. К бедным относят только 0,1% пенсионеров, работают 16,6% .

В Саратовской области ожидаемая продолжительность жизни в 55 лет такая же, как в Пензенской. 1% пенсионеров считаются бедными, 9,1% вынуждены трудиться.

В Ульяновской области похожие показатели, но регион выгодно отличается значительной долей социально активных пенсионеров - 31,5%. В Тамбовской области данный показатель тоже немал - 28,4%.

В целом комфортнее всего стареть в Московской области, региону присвоен положительный индекс 0,7. Ожидаемая продолжительность жизни в 55 лет составляет 25 лет, бедны 1,2% пенсионеров, трудятся 20%, социально активны 36,2%. На высоком уровне благополучие пожилых в Ленинградской области (индекс равен 0,9): показатели соответственно 25 лет, 0,2%, 13,7%, 41,2%.