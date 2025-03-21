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Общество

В 6 городах области семейная ипотека распространится на «вторичку»

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Перечислены населенные пункты, в том числе в Пензенской области, в которых семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно смогут приобрести квартиру по программе «Семейная ипотека» на вторичном рынке. Список опубликовал институт развития ДОМ.РФ.

Ранее изменения в программе утвердил Минфин РФ. Новые условия распространяются на вторичный рынок в городах, где возводится не более двух новостроек.

В Пензенской области к таким населенным пунктам относятся Спасск, Белинский, Городище, Сурск (Городищенский район), Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.

Дом, в котором расположена квартира, должен быть не старше 20 лет и не признанным аварийным. При этом продавцом не могут выступать взаимозависимые граждане (например, близкие родственники) или юридические лица, связанные с заемщиком.

Воспользоваться программой, подразумевающей ставку до 6% годовых, можно будет лишь один раз.

Всего в перечень вошел 901 населенный пункт России, где на начало 2025 года строилось 2 и менее многоквартирных домов. Льготный кредит на «вторичку» семьи с детьми смогут взять уже с 1 апреля.

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