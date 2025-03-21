Губернатор поручил разместить именные таблички на домах ветеранов

21.03.2025 | 11:01

В Пензенской области присвоят звание почетного гражданина муниципального образования всем фронтовикам, проживающим на соответствующих территориях.

Задачу выполнить соответствующее поручение Президента РФ Владимира Путина - отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны - губернатор Олег Мельниченко поставил главам муниципалитетов на заседании правительства в пятницу, 21 марта.

«Также на домах, где проживают ветераны, нужно разместить именные таблички», - заявил глава региона.

Сейчас в Пензенской области осталось всего 56 фронтовиков, из них 26 проживают в Пензе.

Также Олег Мельниченко напомнил на заседании о законе Пензенской области о почетном звании «Населенный пункт трудовой славы».

«Закон призван увековечить трудовой подвиг жителей Пензенской области во время Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления народного хозяйства. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время», - пояснил он.