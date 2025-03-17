Для храма на улице Куйбышева в Пензе освятили крест и купол

17.03.2025 | 09:44

В Пензе освятили крест и купол для восстанавливаемого Введенского храма на улице Куйбышева. Обряд провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в субботу, 15 марта.

По окончании чина освящения владыка Серафим поздравил прихожан с этим знаменательным событием, сообщили в епархии.

«Введенский храм долго стоял в запустении, нуждаясь в том, чтобы на него обратили внимание. И вот, слава Богу, этот храм обретает свои прежние очертания. Надеюсь, что в скором времени все мы станем свидетелями того, как он будет не только возрастать внешне, но и внутренне станет благолепным. Это, конечно же, дело времени, но дело Божие всегда совершается именно с той скоростью, которую Господь этому делу благоволит», - заявил он.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского, приход существует еще с начала 2000-х годов, но возможности основательно приступить к восстановлению храма не было.

«Но сегодня мы видим, как быстро возводится храм, строится колокольня. И надеюсь, что с водружением креста на храм Господень многие пензенцы будут обращать внимание на этот дом Божий», - добавил он.

Введенский храм был построен в 1767 году. Деревянная церковь здесь располагалась еще в XVII веке. Закрыли храм в 1930-м и сделали в нем пожарную часть. Потом его начали возрождать, но вокруг уже располагался блошиный рынок. Странное соседство было прервано в 2005-м.

Фото Ильи Школина.