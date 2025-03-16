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Общество

Почти 100 пензенцев случайно узнали о наличии у них опасной болезни

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Жители Пензенской области имеют возможность своевременно узнать о наличии у них вирусного гепатита С. С осени 2024-го в программу диспансеризации включили обязательный анализ на антитела к этому заболеванию.

«Это важное нововведение позволило вовремя выявить заболевание почти у 100 пациентов, пришедших в поликлинику с профилактическим визитом в последний квартал 2024 года», - сообщили в региональном минздраве.

Анализ на гепатит С могут сдать пациенты в возрасте от 25 лет один раз каждые 10 лет.

Данный тип гепатита способен привести к циррозу и раку печени. При этом болезнь часто протекает бессимптомно, о ней человек может узнать на поздней стадии, когда инфекция переходит в хроническую форму и очень тяжело поддается лечению.

На раннем же этапе развития гепатит С излечим, поэтому так важно вовремя узнать о диагнозе и получить медицинскую помощь.

В регионе за 3 года показатель заболеваемости этой инфекцией вырос существенно: с 5,7 на 100 тыс. населения в 2021-м до 35,2 в 2023-м. По последним данным, на учете с гепатитом С находятся 4 353 жителя области.

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