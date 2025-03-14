На ремонт 2 участков ул. Ленина в Кузнецке выделили 67,7 млн

14.03.2025 | 12:42

В четверг, 13 марта, на портале госзакупок стартовал электронный аукцион на ремонт 2 участков улицы Ленина в Кузнецке - от Гражданской до Стекловской и от Стекловской до Московской.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 67 723 949 рублей 88 копеек.

Планируется потратить 600 189 рублей 81 копейку на подготовительные работы; 47 942 634 рубля 55 копеек - на дорожную одежду; 7 101 110 рублей 80 копеек - на обустройство примыканий; 792 689 рублей 74 копейки - на организацию безопасности дорожного движения. Остальные 11 287 324 рубля 98 копеек - НДС.

Выполнить все работы необходимо до 14 августа 2026 года.

Помимо ремонта улицы Ленина, в 2025 году планируют доделать мост в Западном микрорайоне, привести в порядок участок улицы Белинского от Гражданской до Стекловской.

Также на восстановление дорог городу из областного бюджета дополнительно выделили 200 миллионов. «На эти деньги делаем всю Стекловскую, включая мост через Труев; на Кирова делаем 2 квартала (от Комсомольской до Московской и от Стекловской до Гражданской); делаем участок улицы Правды от начала до Молодой Гвардии и подъезд к будущей поликлинике по Свердлова», - перечислил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании 11 марта.

Если по итогам торгов удастся сэкономить средства, на них приведут в порядок улицы Октябрьскую, Чкалова и Аэродромный проезд. Эти объекты уже запроектированы.

Кроме того, возможно, Кузнецк получит еще больше средств на те же цели. Решение примут до конца апреля.

«Нужно еще запроектировать Кирова (от Гражданской до конца, с парковками около детских садов, заездными карманами, заменой остановочных павильонов), предусмотреть текущий ремонт Алекссевского шоссе (участок метров 250-300), 2 кварталов Гражданской и улицы Ленина (от площади до Холма Славы)», - поручил подчиненным глава города.