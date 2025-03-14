Сетевое издание|18+|Пятница|14 мар 2025|15:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ремонт 2 участков ул. Ленина в Кузнецке выделили 67,7 млн

Печать
Telegram

В четверг, 13 марта, на портале госзакупок стартовал электронный аукцион на ремонт 2 участков улицы Ленина в Кузнецке - от Гражданской до Стекловской и от Стекловской до Московской.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 67 723 949 рублей 88 копеек.

Планируется потратить 600 189 рублей 81 копейку на подготовительные работы; 47 942 634 рубля 55 копеек - на дорожную одежду; 7 101 110 рублей 80 копеек - на обустройство примыканий; 792 689 рублей 74 копейки - на организацию безопасности дорожного движения. Остальные 11 287 324 рубля 98 копеек - НДС.

Выполнить все работы необходимо до 14 августа 2026 года.

Помимо ремонта улицы Ленина, в 2025 году планируют доделать мост в Западном микрорайоне, привести в порядок участок улицы Белинского от Гражданской до Стекловской.

Также на восстановление дорог городу из областного бюджета дополнительно выделили 200 миллионов. «На эти деньги делаем всю Стекловскую, включая мост через Труев; на Кирова делаем 2 квартала (от Комсомольской до Московской и от Стекловской до Гражданской); делаем участок улицы Правды от начала до Молодой Гвардии и подъезд к будущей поликлинике по Свердлова», - перечислил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании 11 марта.

Если по итогам торгов удастся сэкономить средства, на них приведут в порядок улицы Октябрьскую, Чкалова и Аэродромный проезд. Эти объекты уже запроектированы.

Кроме того, возможно, Кузнецк получит еще больше средств на те же цели. Решение примут до конца апреля.

«Нужно еще запроектировать Кирова (от Гражданской до конца, с парковками около детских садов, заездными карманами, заменой остановочных павильонов), предусмотреть текущий ремонт Алекссевского шоссе (участок метров 250-300), 2 кварталов Гражданской и улицы Ленина (от площади до Холма Славы)», - поручил подчиненным глава города.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте