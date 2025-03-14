Аллея новорожденных в Кузнецке может обойтись в 5,6 млн рублей

14.03.2025 | 13:30

На благоустройство Аллеи новорожденных в Кузнецке направят 5 642 093 рубля 68 копеек. Электронный аукцион по поиску подрядчика проводился на портале госзакупок до пятницы, 14 марта.

Аллея располагается на улице Ленина вдоль детской больницы.

Проектом предусмотрены валка деревьев и корчевка пней, обустройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, озеленение, прокладка наружного освещения.

Все работы необходимо выполнить до 8 июля 2025 года, говорится в сопроводительной документации.

Ранее сообщалось, что кузнечане выразили недовольство направлением средств на благоустройство аллеи.

«Опять воззвания пишут: «Зачем делать Аллею новорожденных, давайте сделаем дороги». Ну, во-первых, аллея по сравнению с тем, что нужно для дорог, - это копейки. Во-вторых, это совершенно разные деньги, аллея - другой канал финансирования. Мы можем от нее, конечно, отказаться, но на дороги деньги перекинуть нельзя», - объяснил чиновник, уточнив, что в итоге займутся и тем, и другим.