Детский омбудсмен призвала бороться с буллингом в школах Пензы

12.03.2025 | 18:17

Буллинг, или травля, - актуальная проблема для пензенских школ. Так считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, выступившая на заседании в гордуме в среду, 12 марта.

По словам детского омбудсмена, в образовательных учреждениях нередко происходят конфликты между педагогами и учениками, родителями и учителями или самими школьниками.

«Из 42-й школы сразу 2 родителя пришли, жалуются на учителя», - привела она в пример последние случаи из своей практики.

Елена Столярова обратилась к начальнику городского управления образования Юрию Каленову с просьбой еще раз проработать тему буллинга на уровне руководителей школ, завучей и психологов, уделить особое внимание профилактике конфликтов.

«Вопрос имеет место быть. Мы периодически поднимаем его на совещаниях с руководителями. Уже на протяжении 7 недель каждую среду в министерстве образования собирается контактная группа, все происшествия разбираются индивидуально и по Пензе, и по области и анализируются», - рассказал Юрий Каленов.

Он отметил, что дополнительно запланировано повышение квалификации классных руководителей в плане совершенствования навыков выявления суицидального поведения среди детей.