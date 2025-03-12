Сетевое издание|18+|Среда|12 мар 2025|19:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Детский омбудсмен призвала бороться с буллингом в школах Пензы

Печать
Telegram

Буллинг, или травля, - актуальная проблема для пензенских школ. Так считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, выступившая на заседании в гордуме в среду, 12 марта.

По словам детского омбудсмена, в образовательных учреждениях нередко происходят конфликты между педагогами и учениками, родителями и учителями или самими школьниками.

«Из 42-й школы сразу 2 родителя пришли, жалуются на учителя», - привела она в пример последние случаи из своей практики.

Елена Столярова обратилась к начальнику городского управления образования Юрию Каленову с просьбой еще раз проработать тему буллинга на уровне руководителей школ, завучей и психологов, уделить особое внимание профилактике конфликтов.

«Вопрос имеет место быть. Мы периодически поднимаем его на совещаниях с руководителями. Уже на протяжении 7 недель каждую среду в министерстве образования собирается контактная группа, все происшествия разбираются индивидуально и по Пензе, и по области и анализируются», - рассказал Юрий Каленов.

Он отметил, что дополнительно запланировано повышение квалификации классных руководителей в плане совершенствования навыков выявления суицидального поведения среди детей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте