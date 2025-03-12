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Общество

Депутат гордумы призвала следить за детьми, подружившимися в лагерях

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Следует обратить особое внимание на подростковые коллективы, которые образуются в период летнего отдыха школьников в лагерях. Так считает депутат Анна Рудакова, выступившая на заседании в Пензенской гордуме в среду, 12 марта.

По ее информации, нередко в лагерях кооперируются 14-15-летние дети, поведение которых оставляет желать лучшего.

Потом они начинают вместе гулять в Пензе по центральным улицам (Кирова, Московской и другим). При этом подростки хулиганят, иногда даже совершают преступления, например кражи.

Депутат попросила начальника городского соцуправления Елену Егорову в предстоящую оздоровительную кампанию уделить пристальное внимание таким группам, чтобы иметь возможность повлиять на поведение детей.

В Пензенской области летом 2025 года организованным отдыхом планируется охватить 41 854 ребенка, из них 14 495 отправятся в загородные лагеря на территории региона. Прием заявок на приобретение путевок с частичной родительской платой во многих муниципальных образованиях уже начат. В Пензе и Кузнецке он стартует позже - 1 апреля - и будет проходить на портале «Госуслуги».

Стоимость путевок в загородные лагеря составит 25 628 рублей, родительская плата - 25%, или 6 416 рублей. В пензенском управлении образования уверены, что справятся с пиковой нагрузкой в начале апреля, когда родители начнут подавать заявления.

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