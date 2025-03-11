В Кузнецке не откажутся от Аллеи новорожденных ради ремонта дорог

11.03.2025 | 15:50

Перенаправить на ремонт дорог деньги, выделенные на благоустройство Аллеи новорожденных, нельзя. Об этом глава Кузнецка Сергей Златогорский заявил на планерке во вторник, 11 марта, комментируя предложения некоторых местных жителей.

«Опять воззвания пишут: «Зачем делать Аллею новорожденных, давайте сделаем дороги». Ну, во-первых, аллея по сравнению с тем, что нужно для дорог, - это копейки. Во-вторых, это совершенно разные деньги, аллея - другой канал финансирования. Мы можем от нее, конечно, отказаться, но на дороги деньги перекинуть нельзя», - объяснил чиновник, уточнив, что в итоге займутся и тем, и другим.

По словам Златогорского, в 2025-м в городе запланирована масштабная работа по ремонту асфальта. «Уже торгуются 3 позиции: доделываем мост в Западном, делаем квартал по улице Белинского (от Гражданской до Стекловской) и делаем Ленина», - конкретизировал он.

Глава города отметил, что проблема кузнецких дорог известна первым лицам области, поэтому было принято решение дополнительно выделить 200 миллионов рублей на их восстановление.

«На эти деньги делаем всю Стекловскую, включая мост через Труев; на Кирова делаем 2 квартала (от Комсомольской до Московской и от Стекловской до Гражданской); делаем участок улицы Правды (от начала до Молодой гвардии) и подъезд к будущей поликлинике по Свердлова», - перечислил Сергей Златогорский.

Если по итогам торгов удастся сэкономить средства, на них приведут в порядок улицы Октябрьскую, Чкалова и Аэродромный проезд, эти объекты уже запроектированы.

Кроме того, возможно, Кузнецк получит еще больше средств на те же цели. Такое решение может быть принято до конца апреля.

«Хорошо, что у нас есть резерв проектной документации. Нужно еще запроектировать Кирова (от Гражданской до конца, с парковками около детских садов, заездными карманами, заменой остановочных павильонов), предусмотреть текущий ремонт Алекссевского шоссе (участок метров 250-300), 2 кварталов Гражданской и улицы Ленина (от площади до Холма Славы)», - поручил подчиненным глава города.