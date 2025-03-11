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Общество

В Кузнецке на дорожную разметку готовы потратить 3,2 млн рублей

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В Кузнецке на нанесение дорожной разметки в 2025 году готовы потратить 3 270 651 рубль 90 копеек. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона. Он стартовал во вторник, 11 марта, на портале госзакупок.

Планируется нанести краской 4 569,64 кв. м сплошных и прерывистых линий, 4 521,6 кв. м зебры, 214,6 кв. м искусственных неровностей и 120,27 кв. м стоп-линий.

В списке, с которым будет работать подрядчик, 130 объектов улично-дорожной сети. Кроме того, желто-белую зебру нанесут на 16 участках: у гимназий № 1 и 9, школ № 2, 6, 8, 10, 14, 15, 16, детсадов № 24 и 37.

Также обновят разметку пешеходных переходов на перекрестках улиц Рабочей и Пролетарской, Строителей и Молодой Гвардии, Кирова и Манторово.

Заказчиком выступает местное управление ЖКХ. Все работы необходимо выполнить до 23 мая.

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