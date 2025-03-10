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Общество

Ремонт на Герцена: 11 марта в ряде домов отключат отопление и ГВС

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Во вторник, 11 марта, из-за работ на участке тепломагистрали на улице Герцена в Пензе в ряде домов не будет отопления и горячей воды.

В зону отключения отопления попадут жилые дома и здания по адресам:

- ул. Герцена, 4Б, 17/8, 37 (Центр развития творчества детей и юношества), 44, 44а, 44Б;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7 (детсад № 56, филиал), 10;

- ул. Луначарского, 39, 41 (Центр по противодействию экстремизму областного УМВД РФ), 43, 45, 47 (детсад № 56), 49, 51;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

Горячей воды не будет по адресам:

- ул. Луначарского, 39, 43, 45, 47 (детсад № 56), 49, 51;

- ул. Герцена, 17/8, 44, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7 (детсад № 56, филиал), 10;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

«Работы связаны с порывом трубы, который был обнаружен специалистами в феврале, однако из-за низкой температуры воздуха было принято решение отложить ремонт на более теплое время», - объяснили в ресурсоснабжающей организации.

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