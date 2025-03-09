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Общество

Молодого кузнечанина, вбежавшего в горящий дом, представят к награде

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Молодой житель поселка Евлашево Кузнецкого района не побоялся вбежать в горящий дом. Тем самым он спас 94-летнюю пенсионерку.

Все случилось 18 февраля. Сельчанин увидел пожар у соседей и, не теряя ни секунды, сообщил о происшествии в экстренные службы, а затем бросился на помощь.

В загоревшемся доме находилась пожилая женщина-инвалид, она не могла самостоятельно эвакуироваться. Молодой человек вынес ее на улицу.

«Он будет представлен к награде МЧС России за проявленное мужество и самоотверженность», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Ранее студента Пензенского колледжа транспортных технологий удостоили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Юноша не растерялся при пожаре в общежитии. Он обошел соседей и предупредил их об опасности, а также вынес из горящего здания мужчину, который нуждался в помощи.

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Источник — фото регионального ГУ МЧС России
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