Владимир Путин призвал называть улицы и школы в память о бойцах СВО

07.03.2025 | 15:44

Президент России Владимир Путин призвал увековечивать память героев СВО в названиях улиц и учебных заведений. Соответствующее заявление он сделал на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в четверг, 6 марта.

«Конечно, можно и нужно называть спортивные турниры именем наших ребят. Но турнир идет, идет, а потом он по каким-то причинам и перестал идти. А если назвали учреждение какое-то, школу, улицу именем...» - пояснил свою мысль глава государства.

Президент добавил, что должны быть разные варианты увековечивания памяти и над этой темой нужно думать.

«Я уже говорил как-то, но сейчас скажу еще раз. Мы же все смертны, правда? И когда-то жизненный путь каждого человека заканчивается. Вопрос в том, как каждый из нас прожил эту жизнь. И ваши близкие, которые прошли через эти испытания или которые не вернулись из зоны боевых действий, они достойно прошли. И для нас - им уже ничего не надо - для нас, для будущих поколений важно, чтобы их имена остались надолго. Их примеры остались надолго», - резюмировал Владимир Путин.

На этой же встрече глава государства заявил, что участники СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы, должны получать статус ветеранов боевых действий, а также поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.