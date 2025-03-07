В домах на нескольких улицах в центре Пензы отключили воду

07.03.2025 | 09:17

В Пензе из-за утечки на улице Володарского, 32, жители домов на нескольких улицах остались без холодной воды. Об этом утром в пятницу, 7 марта, сообщила ресурсоснабжающая организация.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Калинина, 1, 1а, 7 (административное здание), 9, 17, 27а, 31а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;

- Малый проезд Свердлова, 6;

- ул. Свердлова, 28, 49, 55;

- ул. Богданова, 4 (административное здание), 10, 12, 12Б, 14, 21а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 50а, 52, 54;

- ул. Лермонтова, 1, 2, 4, 6 (административные здания);

- площадь Маршала Жукова, 4 (администрация Пензы);

- ул. Тамбовская, 28, 30 (медцентр);

- ул. Куйбышева, 10а, 18а, 32 (административное здание), 36;

- ул. Чкалова, 40, 42;

- ул. Советская, 2, 4;

- ул. Володарского, 31, 39, 45, 47;

- ул. Московская, 40;

- ул. Максима Горького, 54.

«Специалисты выехали по указанному адресу и приступили к ремонтным работам. Своевременно была обнаружена вторая утечка, что позволило оперативно организовать ремонт сетей водоснабжения.

При проведении вскрышных работ было обнаружено прохождение кабельных линий, что увеличивает время для проведения работ по замене участка трубы. В настоящее время привлечено пять единиц техники», - уточнили ресурсники.

Сроки окончания ремонта не называются.