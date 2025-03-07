Пензенские приставы за год 55 тысяч раз запретили людям выезд из страны

07.03.2025 | 20:29

За 2024 год судебные приставы вынесли более 55 тысяч постановлений, ограничивающих выезд должников за границу. В основном это коснулось алиментщиков, а еще людей, которые не гасили кредиты, штрафы и не оплачивали коммунальные услуги.

Мера оказалась эффективной - после санкций должники отдали 317 млн рублей, что на 136 млн больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе УФССП по области объяснили, как узнать о долгах.

«В первую очередь, это сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области (r58.fssp.gov.ru). С помощью данного сервиса любой желающий может узнать о наличии у него задолженностей», - пояснили в управлении.

Также информация доступна в личном кабинете на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ).

Узнать о долгах можно и в отделении судебных приставов по месту регистрации приличном обращении. Потребуется предъявить паспорт.

Об ограничениях на выезд гражданам расскажет голосовой бот по номеру 8 (800) 303-00-00.