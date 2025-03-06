В Пензе после жалоб на маршрут № 12 добавили 1 автобус

06.03.2025 | 10:54

В Пензе пассажиров начал перевозить дополнительный автобус № 12. Кроме того, компания предусмотрела резервные машины, которые оперативно заменят сломавшиеся и сошедшие с маршрута.

Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», все это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Монтажного.

От остановки «Военный городок № 2» автобусы № 12 должны отправляться в: 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:40.

От остановки «Пенза-I» рейсы запланированы в: 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:10, 21:10.

При нарушении расписания пензенцев попросили обращаться в ГКУ по номеру 23-79-86.

В феврале сообщалось, что жители Монтажного оказались практически отрезаны от города из-за малого количества общественного транспорта.

«Утром стоим на остановке по часу! Всего 2 маршрутки ходят! В поликлинику с детьми только на такси можно уехать, а цены очень дорогие. Подростки едут утром на учебу в колледж или техникум, постоянно опаздывают. На работу мы тоже вовремя не можем приехать!» - пожаловалась горожанка.