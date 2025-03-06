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Общество

Результаты опроса в ПФО: медиа влияют на решение об открытии вклада

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Согласно опросу, проведенному ВТБ, 45% жителей Приволжского федерального округа следят за новостями о вкладах и ставках на них. Почти половина респондентов отмечают, что читают новости об этой сфере хотя бы иногда, и только 6% совсем не интересуются подобными новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках являются банковские сайты (58%) и интернет-СМИ (39%). Банковские рассылки читают 41% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 35%, а 28% россиян знакомятся с новостями в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 29% аудитории, а телеграм-каналы и блоги - 22%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают более половины приволжан, а 34% респондентов такие новости встречают время от времени.

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти опрошенных жителей ПФО отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а 40% признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На заинтересованность вкладами больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (48%) и сообщения о росте процентных ставок (48%). Также клиентов привлекают реклама банковских продуктов и акций (35%), советы экспертов о выгоде вкладов (18%) и истории успеха вкладчиков (6%).

На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (67%). Примерно треть жителей ПФО полагаются на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 18% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.

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Источник — фото pxhere.com
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