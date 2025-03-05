Лицей, детсад и жилые дома в центре Пензы остались без отопления

05.03.2025 | 10:26

В среду, 5 марта, в Пензе отключили отопление и горячую воду в 14 жилых домах, детсаде и лицее, расположенных в центральной части города.

Ресурсники обнаружили повреждение теплосети на улице Кулакова, начаты ремонтно-восстановительные работы.

В зоне отключения оказались:

- ул. Суворова, 143, 143а, 145, 147, 155, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6;

- ул. Кулакова, 2, 14, 14а;

- ул. Н. Кавказ, 8, 30 (детсад № 88);

- ул. Бакунина, 150;

- ул. Шевченко, 17/19 (лицей № 14).

Сроков возвращения ресурсов тепловики не уточнили.

4 марта в Пензе отключали отопление в нескольких домах, детсаде и школе на ГПЗ. 3 марта - в 123 домах на Западной Поляне и в Военном Городке, а также в 20 домах на ул. Ухтомского, Луначарского, Плеханова и Суворова.