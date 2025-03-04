В Ахунах капитально отремонтируют уличный бассейн

04.03.2025 | 20:11

В Пензе капитально отремонтируют открытый уличный бассейн, расположенный на улице Курортной в Ахунах.

Согласно данным портала госзакупок, договор между заказчиком (многофункциональным туристско-спортивным центром) и подрядчиком был заключен во вторник, 4 марта. С этого дня должны были стартовать работы, которые продлятся до конца весны. Их стоимость - 88 715 444 рубля.

Предмет договора - металлический сборный бассейн переливного типа размером 25х11 м, глубиной не менее 1,8 м, но не более 2,05 м. Поставщик должен предусмотреть босоножную зону c нескользящим покрытием, 4 дорожки шириной по 2,5 м, стартовые тумбы с одной из сторон, душевые и раздевалки.

Отдельно прописаны оборудование для очистки чаши (включая автоматический пылесос) и контроля воды, а также материалы для запуска бассейна.

Предварительно (1 марта) туристско-спортивный центр заключил договор с другой организацией на демонтаж старых конструкций. Его сумма - 8 087 521 рубль.