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Общество

В Кузнецке ждут пика заболеваемости сезонными инфекциями

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В Кузнецке отмечается серьезный рост заболеваемости сезонными инфекциями, в том числе гриппом и коронавирусом. Об этом глава города Сергей Златогорский сообщил на планерке в понедельник, 3 марта.

«По оценке инфекционистов, эта неделя будет пиковая, на следующей будет плато и, может быть, пойдет на снижение. Это надо учитывать руководителям всех предприятий, организаций, особенно жизнеобеспечения нашего города, чтобы их работа не была сорвана», - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что эпидобстановка - одно из направлений, которым сейчас следует уделить особое внимание: взаимодействовать с лечебными учреждениями, проводить профилактические мероприятия, использовать входные фильтры, обрабатывать помещения.

«Пока все идет без осложнений. Показатель осложнений - это переход в пневмонию. Фиксируются единичные случаи по сравнению с временами ковида. Пока щадящая ситуация по этим позициям.

Думаю, что неделька - и простоим, хотя всегда есть какие-то люфты. Так думают специалисты, а как оно пойдет, мы сказать не можем», - заключил Сергей Златогорский.

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