«Опять все в конях»: главу Кузнецка возмутили животные на Масленице

03.03.2025 | 19:06

Лошади в центре Кузнецка на Масленицу вызвали недовольство у главы города Сергея Златогорского. Об этом он сообщил на совещании в администрации в понедельник, 3 марта.

«Опять на Масленицу все в конях. Где хотят, там ездят. За конями за этими никто ничего не убирает», - заявил Златогорский.

Подчиненные сообщили ему, что собираются провести беседы с теми владельцами лошадей, которые им известны. Глава города посчитал, что это бессмысленно.

«По идее, вот эти истории должны в городе появляться с определенного разрешения, наверное, да? Посмотрите. Соответственно, чтобы, если вдруг что-то там не так, мы могли бы рассказать, и показать, и наказать», - пояснил Сергей Златогорский.

В мае 2024-го чиновник прокомментировал ситуацию с лошадью, которая паслась на спортивном поле школы № 17, и заявил, что этим животным в городе делать нечего. По словам Златогорского, кони должны находиться на задворках у владельцев.

«В ипподром город превращать не будем, запрещаю категорически. Предупредите всех!» - подытожил тогда глава Кузнецка, обращаясь к подчиненным.

Жителей города тоже не устраивает конский навоз на тротуарной плитке. «Улица Белинского, лошадки гуляли, красота. Только убирать, видимо, некому», - пожаловался в мае прошлого года кузнечанин.