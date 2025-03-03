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Общество

Министр транспорта в час пик проехался на автобусе № 70

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В понедельник, 3 марта, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев в утренний час пик проехал на автобусе № 70 от одной конечной остановки («Арбековская застава») до другой («Детская поликлиника № 8»).

Министр транспорта в час пик проехался на автобусе № 70

Чиновник вместе с сотрудниками своего ведомства и другими пассажирами вошел в салон в 7:01. По пути он беседовал с рядовыми горожанами, которые жаловались ему на отклонения от графика, особенно в вечернее время.

«По итогам руководителю предприятия-перевозчика поставлена задача определить мероприятия по стабилизации работы. Особое внимание министр обратил на соблюдение расписания, сокращение интервалов движения автобусов», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Министр транспорта в час пик проехался на автобусе № 70

12 февраля Александр Гришаев таким же способом проверил маршрут № 130 - один из самых проблемных для жителей Пензы и Засечного.

Министр транспорта в час пик проехался на автобусе № 70

Тогда пассажиры выразили возмущение не только по поводу несоблюдения графика движения и длительных интервалов, но и в отношении состояния автобусов, пробок и дорожных условий, из-за которых машины вынуждены замедлять ход и тратить на рейсы больше времени.

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Источник — фото областного минстроя
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