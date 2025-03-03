5 марта в Пензенской области включат электросирены

03.03.2025 | 10:11

В среду, 5 марта, в Пензенской области, как и в других регионах России, состоится плановая проверка системы оповещения.

В 10:40 зазвучат электросирены, в 10:43 по телевизионным и радиоканалам пройдет сообщение о проверке, уточнили в областном ГУ МЧС России.

Пензенцев просят не волноваться и сохранять спокойствие.

В областном центре последние проверки системы оповещения проводились в октябре. Анализ показал, что в дополнение к существующим электросиренам необходимо установить еще 178. Так, жители Дальнего Арбекова, Запрудного, Арбековской Заставы и Зари не раз после проверок жаловались, что не слышат единый сигнал «Внимание всем!».

Ранее в МЧС сообщили, что оповещать население об угрозе БПЛА не всегда целесообразно. Сигнал тревоги есть смысл подавать, если аппаратов много и они представляют большую опасность для людей.