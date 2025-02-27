В последний день зимы в Пензенской области ожидается небольшой снег

27.02.2025 | 22:00

В пятницу, 28 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер ожидается неустойчивый и слабый.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -7...-12 градусов, в отдельных районах - до -13...-18.

Днем 28 февраля термометры покажут -2...-7 градусов. В ночь на субботу в одних районах будет -9...-14, в других - до -20.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник. На Руси верили: зима в этот день борется с весной, а длинные сосульки говорят о том, что ее позиции еще сильны.