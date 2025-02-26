Все будет урбанично: новый ЖК на Чаадаева от «Территории жизни»

26.02.2025 | 11:22

Группа компаний «Территория жизни» готовится к реализации нового масштабного проекта строительства. О том, как будет выглядеть новый жилой комплекс на Чаадаева и какими решениями руководствовался застройщик, рассказали эксперты компании.

Стиль нового ЖК найдет визуальное воплощение в оформлении - малых архитектурных формах и тематических арт-объектах. В кварталах и дворах продуман ландшафтный дизайн. На площадках для отдыха предусмотрено лучшее игровое и спортивное оборудование от ведущих производителей. Прогулки будут абсолютно безопасными - концепция благоустройства подразумевает двор без машин.

Также благодаря архитектурной подсветке новый жилой комплекс позволит любителям вечерних променадов наслаждаться ночными видами.

Помимо собственной зоны ретейла, расположенной на первых этажах домов, в распоряжении жителей будет вся коммерческая инфраструктура. Торговые галереи разместятся на первых этажах, а первая линия обеспечит владельцам хороший пешеходный и автомобильный трафик. Можно будет открыть магазин, кафе, спортивную студию, ателье и любой другой вид бизнеса. Все это позволит воплотить в жизнь сценарий «города в городе», который уже сегодня успешно осуществляется на примере ЖК «Лугометрия» и «Арбековская застава».

Отдельно стоит сказать про дизайнерские лобби на первых этажах. Это стильно оформленные пространства, в которых предусмотрены зоны хранения велосипедов, колясочные, места ожидания. Для хозяев четвероногих питомцев будут установлены pet spa, в которых можно помыть лапы питомцев сразу после прогулки.

Группа компаний «Территория жизни» - это один из первых застройщиков, который предложил покупателям квартиры с полностью готовой отделкой. Новый жилой комплекс не исключение: в квартирах будет выполнена улучшенная отделка «Все включено». Серия 25». В нее входят:

- ламинат;

- межкомнатные двери;

- натяжные потолки и еврокарнизы;

- точечное освещение;

- розетки и выключатели;

- надежная входная дверь;

- сантехника и санфаянс;

- стиральная машина;

- кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой - духовым шкафом, вытяжкой, варочной панелью.

Воплощение в жизнь нового проекта от ведущего застройщика региона ГК «Территория жизни»* начнется совсем скоро. Чтобы узнать больше, можно позвонить по номеру единого кол-центра компании по телефону 203-000 или оставить заявку на сайте жкчаадаев.рф.

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* согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ РФ), по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году. Актуальные данные указаны на портале https://erzrf.ru/.

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