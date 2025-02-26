В России хотят строже наказывать за повреждение имущества из ненависти

26.02.2025 | 12:25

За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в России теперь смогут наказывать строже, если оно совершено из ненависти.

Поправки к статье 167 УК РФ одобрили на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 26 февраля.

Так, если человек совершит данное преступление на почве ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо социальной группы, ему будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает «Парламентская газета».

Пока в статье прописаны наказания в виде штрафов, обязательных, исправительных и принудительных работ, ареста, а максимальная санкция (если никто не умер и последствия не были тяжкими) - 2 года лишения свободы.

При этом за преступление, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва, а также другим общеопасным способом и повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, грозит до 5 лет.