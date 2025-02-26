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Общество

Увидеть и поверить: квартира в ЖК «Арбери» в центре Арбекова

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Стильная разноэтажная архитектура, собственная инфраструктура с 2 этажами для бизнеса, закрытый безопасный двор, дизайнерские холлы - таким будет жилой комплекс «Арбери» в центре микрорайона Арбеково.

ЖК «Арбери» гармонично вписывается в городскую среду. В радиусе 400 метров находятся 4 школы, 4 детских сада, торговые центры и строительные магазины. Такое расположение позволяет избежать большей части пробок, экономить время и быстрее добираться домой после рабочего дня. Сервисные услуги и магазины сбалансированно распределены по периметру квартала.

В ЖК «Арбери» предусмотрено современное благоустройство территории. Группа компаний «Автор» разработала концепцию «двор-квартира», подчеркивающую, что придомовое пространство - продолжение жилища. Девелопер создает двор, в котором все как дома, только на свежем воздухе. Гостиную заменяет зона барной стойки на эксплуатируемой крыше, где можно встретиться с друзьями. Домик на дереве - безопасное место для детских игр и развлечений вне дома, а вокруг комплекса будут разбиты цветники, среди которых можно неспешно прогуливаться.

Увидеть и поверить: квартира в ЖК «Арбери» в центре Арбекова

Всего в ЖК «Арбери» планируется 8 домов, образующих закрытый контур. Строительство квартала завершится в 2027 году.

В наличии - как классические, так и европланировки: с отдельной кухней или объединенной кухней-гостиной, мастер-спальней и дополнительными санузлами. Для комфорта будущих жильцов в квартирах предусмотрены специальные ниши, которые можно использовать для создания гардеробных или постирочных.

Увидеть и поверить: квартира в ЖК «Арбери» в центре Арбекова

Увидеть и поверить: квартира в ЖК «Арбери» в центре Арбекова

Увидеть и поверить: квартира в ЖК «Арбери» в центре Арбекова

Для тех, кто хочет получить готовую отделку, предусмотрено 2 варианта: светлый - для ценителей классики, темный - для создания выразительных интерьеров. Предчистовая подходит стремящимся реализовать в ремонте свой творческий подход.

Всего за год I очередь ЖК «Арбери» распродана более чем на 60%. Узнать больше можно на сайте или по телефону 8 (8412) 50-98-10.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «ИнвестСтрой». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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