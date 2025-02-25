В Заречном за неделю в 2 раза выросла заболеваемость гриппом

25.02.2025 | 10:15

В Заречном за прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля, зарегистрировали 47 случаев гриппа. Это в два раза больше, чем на предыдущей неделе (24).

Уровень заболеваемости ОРВИ в закрытом городе пока ниже эпидемического порога на 56%, пишет портал «Город Z».

Но рост числа заболевших уже пошел, поэтому важна профилактика: нужно регулярно проветривать помещения, тщательно мыть руки, избегать мест скопления людей, использовать маску.

Зареченские медики порекомендовали руководителям предприятий не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 10 по 16 февраля зарегистрировали 507 случаев гриппа. 130 пациентов - дети. 280 заболевших, в том числе 60 несовершеннолетних, проживают в Пензе.