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Общество

В Пензенской области каждый 10-й школьник оказался склонен к риску

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В Пензенской области социально-психологические тестирование прошли 50% школьников. Это более 67 тыс. человек. Для младшеклассников процедура не предусмотрена.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вопрос обсудили на заседании во вторник, 25 февраля. Регион в числе первых среди субъектов РФ начал тестировать школьников на риски поведения.

«По итогам исследования почти 90% ребят имеют низкую вероятность рисков поведения, порядка 8% - высокую и менее 2% - высочайшую, это те дети, которых нужно знать, с которыми нужно работать», - доложил зампред правительства Олег Ягов.

Формы рискового поведения подростков - это наркомания, алкоголизм, компьютерная зависимость, склонность к суициду, буллинг, расстройство пищевого поведения, вовлечение в организации экстремистской направленности.

Губернатор Олег Мельниченко поручил сделать анализ результатов тестирования по муниципалитетам, а также по каждой школе.

«Нужна разъяснительная работа с родителями. Я уверен, что ни один нормальный отец, ни одна нормальная мама не откажутся на раннем этапе выявить возможные отклонения в поведении ребенка, которые нужно корректировать. Подключите детских психологов - возможно, требуется адаптировать тестовый материал, сделать его в игровой форме. Даю вам на эту работу месяц», - дал указания глава региона.

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