В Пензе для детей участников СВО хотят ввести новую меру поддержки

24.02.2025 | 18:31

В Пензе для детей участников специальной военной операции и ветеранов войны планируют предусмотреть еще одну меру поддержки.

Речь идет об обеспечении их бесплатными молочными продуктами через муниципальное автономное учреждение «Детское лечебное питание».

Данный вопрос обсуждался на аппаратном совещании в городской администрации, состоявшемся в понедельник, 24 февраля.

«В ближайшее время сделаем все необходимые расчеты и определим механизм реализации этого проекта», - пояснил председатель гордумы Денис Соболев.

Уже действуют такие меры поддержки, как: зачисление в детсад или школьную продленку в первоочередном порядке и освобождение от платы за присмотр и уход; бесплатное двухразовое горячее питание; бесплатное посещение кружков и секций, а также культурных учреждений; предоставление путевок в лагеря на Черноморское побережье и др.