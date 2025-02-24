25 февраля в Пензенской области ожидаются туман и небольшой снег

24.02.2025 | 20:45

Во вторник, 25 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, так что водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

Ветер 25 февраля подует с севера со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -14...-19 градусов, но в некоторых районах только -8... -13. Днем на улице будет -5...-10 градусов. В ночь на среду похолодает до -17...-22, местами пройдет небольшой снег.

В народном календаре 25 февраля - Алексей Рыбный. На Руси подмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.