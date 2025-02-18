Мошенников заинтересовала определенная категория женщин

18.02.2025 | 14:55

Женщины чаще попадаются на уловки мошенников в интернете, чем мужчины. Центробанк провел опрос и составил портрет пострадавших за 2024 год.

Так, аферисты проявляют больший интерес к тем, кто постоянно пользуется банковскими сервисами, в основном это люди от 25 до 64 лет. Однако наблюдается рост количества обманутых и среди пенсионеров более старшего возраста.

В общем числе доля пострадавших женщин - 52,6%, а мужчин - 47,4%. Чаще всего жертвами мошенников становились работающие россиянки от 25 до 44 лет, имеющие среднее образование и проживающие в городе.

В пятерку самых популярных приемов за прошлый год вошли:

- телефонное и СМС-мошенничество;

- атака через мессенджеры;

- сообщения в соцсетях;

- письма на электронную почту;

- получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что в Пензе с прошлого года остались нераскрытыми около 3 800 преступлений. Большинство из них (1 464, или 38,5%) - мошенничества. Каждое четвертое (963, 25,3%) связано с неправомерным доступом к компьютерной информации.