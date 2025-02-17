Внешний вид ленты для почетных граждан Пензы закрепят в документе

17.02.2025 | 20:22

В областном центре документально закрепят описание ленты, вручаемой обладателям звания «Почетный гражданин города Пензы». Соответствующее решение принято на заседании комиссии гордумы в понедельник, 17 февраля.

В документы внесут указание длины, ширины, цвета ленты, расположение надписи на ней и прочие нюансы.

Так, лента изготавливается из двухслойной ткани атлас-сатин желтого цвета. Ее длина - 238 см, ширина - 15 см.

«На лицевой стороне на удалении 134 см от левого края по центру вдоль ленты воспроизводится цветное изображение герба города Пензы размером 12 см х 10 см. Ниже, на удалении 154 см от левого края ленты (или 9 см от нижней точки герба), вдоль нее следует надпись в две строки, выполненная зеленым цветом «Почетный гражданин города Пензы», - указывается в документе.

Края ленты обрамлены золотистой шелковой тесьмой-бахромой.

Помимо ленты, почетному гражданину Пензы вручают удостоверение, свидетельство и знак. Носитель этого звания среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.