В области определились, кто будет отвечать за общественный транспорт

14.02.2025 | 12:17

В Пензенской области основная ответственность за работу автобусов, маршруток и троллейбусов полностью возлагается на региональный минстрой. Именно он в его обязанности теперь входит организация регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Соответствующие изменения в законодательстве были приняты в пятницу, 14 февраля, на сессии Заксобра.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства приняло на себя часть полномочий, которые раньше исполняло ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Государственному казенному учреждению оставлены функции технического характера. В частности, его сотрудники будут принимать предложения перевозчиков об установлении или изменении маршрутов, согласовывать их в инстанциях, обследовать пассажиропотоки, вносить сведения в реестры.

Чем конкретно станет заниматься ГКУ, должно быть определено его уставом и нормативными актами областного правительства.

Как пояснил глава минстроя Александр Гришаев, перемены вызваны необходимостью повышения эффективности пассажирских перевозок. Ранее министр инкогнито проехал в час пик из Арбекова до Гидростроя на автобусе 130-го маршрута и выслушал критические замечания от пассажиров.