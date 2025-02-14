Автору надписи «А мы из Пензы» на Рейхстаге присвоили почетное звание

14.02.2025 | 10:20

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Константиновичу Морозову, написавшему на здании Рейхстага «А мы из Пензы», посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующее решение было принято на сессии Законодательного собрания в пятницу, 14 февраля.

С инициативой присвоить Ивану Морозову звание за особые заслуги перед регионом и его населением выступил губернатор Олег Мельниченко.

Иван Константинович Морозов - уроженец Пензенского района, был артиллеристом. По словам его внучки Ларисы Плюсниной, после штурма Рейхстага солдаты ходили, рассматривали все и фотографировали. Москвичи оставляли надписи на здании, и пензенец решил сделать то же самое. «Влез на бочку, какую-то подставку, и выше всех крупно написал «А мы из Пензы», - рассказала женщина.

Внучке героя на сессии передали регалии к званию.

В 2019 году делегаты из Пензенской области на инвестиционном форуме в Сочи прикрепили на грудь значки «А мы из Пензы» и привлекли этим внимание. По словам Ивана Белозерцева, который в то время возглавлял регион, люди, в том числе другие губернаторы, спрашивали, что это за значок. «Я им начинал объяснять, что Пензенская земля - самая героическая», - рассказывал он. Тогда Иван Белозерцев подчеркнул, что это хороший лозунг, который будет продвигать область, и попросил зампреда правительства Олега Ягова продолжить работу в данном направлении.