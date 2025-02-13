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Общество

На дорогах Пензы за год в ДТП погибли 30 человек

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В 2024 году в Пензе было зарегистрировано 751 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли 30 человек, еще 957 получили травмы различной степени тяжести.

Печальная статистика представлена в докладе, который представил депутатам Пензенской городской думы заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Николай Мухаев в среду, 12 февраля.

В документе названы основные причины аварий: это несоблюдение очередности проезда (160 ДТП), несоответствие скорости конкретным условиям движения (176), нарушение правил проезда пешеходных переходов (112), неправильный выбор дистанции (101).

По вине пьяных водителей произошло 16 ДТП, в которых погибли 3 человека и получили ранения 16.

В 38 дорожных инцидентах с 1 погибшим и 55 травмированными виновники аварий не имели водительских прав.

На пензенских улицах страдают не только водители и пассажиры транспортных средств, но и пешеходы. За год зарегистрировано 252 ДТП с ними, в том числе 132 наезда на зебре. 17 человек лишились жизни, 248 были травмированы. Причем в 59 случаях с 8 летальными исходами вина лежит на самих пешеходах: они переходили дорогу в неположенном месте, шли на красный свет, неожиданно появлялись из-за стоящего автомобиля или находились на проезжей части без цели ее пересечь.

За год травмы в ДТП получили 139 юных пензенцев. Причем 32 ребенка попали под колеса на переходе.

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