За незаконный тамбур, старую плиту и блокировку люка ждут штрафы

12.02.2025 | 08:05

Для собственников и арендаторов ужесточили наказание за ненадлежащее использование жилья. Изменения законодательства вступили в силу в 2025 году.

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Так, за блокировку пожарного люка на балконе, хранение в квартире огнеопасных материалов или изменение направления открытия входной двери размер штрафа возрос с 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Такая же сумма предусмотрена за незаконный тамбур. Собственники, отгородившие часть общего пространства, должны будут либо убрать незаконную конструкцию, либо заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

Остекление балконов и лоджий, как правило, не является нарушением. Однако, если остекление портит архитектурный облик дома, владельцам жилья придется заплатить. Сумму, по словам юриста, должно определять местное законодательство.

Ольга Староверова указала, что штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования вырос с 2 тыс. до 15 тыс. рублей. Подразумевается превышение максимального срока использования (для газовой плиты он составляет 20 лет), нарушение правил расположения, ограничение допуска специалистов или самостоятельный ремонт.

Кроме того, вдвое вырос штраф за неуплату налога с продажи жилья. Теперь он составляет 40% от суммы налога.