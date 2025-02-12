Надписи со словами coffee, shop, sale и open хотят убрать с улиц

12.02.2025 | 13:23

Депутаты Госдумы 11 февраля приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка. В числе прочего она будет заключаться в ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

«На практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы приводят примеры: должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.

Документом предлагается ввести требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

«Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания», - отмечается на сайте Госдумы.