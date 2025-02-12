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Общество

Детей, рожденных после смерти отца с помощью ЭКО, защитят законом

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В российские законы будут внесены изменения, защищающие интересы детей, зачатых и рожденных с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения после смерти их биологического отца.

Прецедентом стал случай, изложенный на сайте Конституционного суда РФ.

В ноябре 2016 года жительница Санкт-Петербурга использовала репродуктивные клетки умершего супруга для ЭКО. Биоматериал был получен еще при жизни мужчины и подвергся криоконсервации. У петербурженки родились близнецы.

Она обратилась за назначением ее детям пенсии по случаю потери кормильца, но получила отказ. Суды общей юрисдикции указали, что дети не находились и не могли находиться на иждивении их биологического отца, поскольку процедура ЭКО была произведена после его смерти. Таким образом, доходы супруга не могли приниматься во внимание его женой при решении вопроса о зачатии детей и определения возможности их содержания после рождения.

Конституционный суд решил, что такие нормы не соответствуют Конституции РФ.

«Законодателю надлежит предусмотреть для ребенка, зачатого и рожденного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти супруга его матери, отцовство которого установлено, пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. До введения указанного регулирования таким детям назначается пенсия по потере кормильца. Дело заявительницы подлежит пересмотру», - говорится в решении КС РФ.

Теперь законотворцам предстоит разработать меры поддержки таких детей. Об этом во вторник, 11 февраля, шла речь на заседании Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Председатель комитета Андрей Клишас предложил сенаторам рассмотреть возможность внесения изменений в целый ряд законов, в том числе и Семейный кодекс.

«Он пояснил, что пока в таких ситуациях будут выплачивать пенсию по потере кормильца, но нужно «вообще поменять полностью все законодательство, чтобы учесть права детей, которые рождены в результате этих вспомогательных технологий после смерти отца», - пишет «Парламентская газета».

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Источник — фото pixabay.com
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