В Кузнецке денег хватит на ремонт всего трех участков дорог

10.02.2025 | 16:49

В Кузнецке на ремонт дорог в 2025 году направят 52 млн рублей. Их хватит на завершающий этап строительства переправы в Западный микрорайон, а также на обновление трех отрезков проезжей части.

Об этом на совещании в администрации, состоявшемся в понедельник, 10 февраля, рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

На завершающем этапе строительства переезда в Западный микрорайон положат второй слой асфальта, сделают тротуары и ограждения, обустроят лотки и поместят в них коммуникации, которые сейчас вынесены по временной схеме.

Деньги также пойдут на обновление улицы Белинского на участке от Гражданской до Стекловской.

«Квартал нагруженный, востребованный, разбитый, мы его в этом году сделаем. Таким образом, в центре у нас получится пять кварталов по улице Белинского нормальных дорог», - отметил Златогорский.

В этом году отремонтируют участок улицы Ленина, где в 2024-м переложили теплотрассу.

«То, что останется, пойдет на обустройство улицы Свердлова в районе строящейся поликлиники. На этом 52 млн рублей заканчиваются. Остальное будет делаться, если выделят дополнительные средства, пока конкретики в этом вопросе нет», - добавил Сергей Златогорский.

Он сообщил, что в Кузнецке проблемы решает ямочный ремонт, после него жалоб на плохое состояние дорог становится меньше. По словам главы города, в последние три года расходы на этот вид работ увеличили втрое.

«У нас пока нет возможности ставить глобальные задачи», - подчеркнул Златогорский.