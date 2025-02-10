Сетевое издание|18+|Понедельник|10 фев 2025|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке денег хватит на ремонт всего трех участков дорог

Печать
Telegram

В Кузнецке на ремонт дорог в 2025 году направят 52 млн рублей. Их хватит на завершающий этап строительства переправы в Западный микрорайон, а также на обновление трех отрезков проезжей части.

Об этом на совещании в администрации, состоявшемся в понедельник, 10 февраля, рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

На завершающем этапе строительства переезда в Западный микрорайон положат второй слой асфальта, сделают тротуары и ограждения, обустроят лотки и поместят в них коммуникации, которые сейчас вынесены по временной схеме.

Деньги также пойдут на обновление улицы Белинского на участке от Гражданской до Стекловской.

«Квартал нагруженный, востребованный, разбитый, мы его в этом году сделаем. Таким образом, в центре у нас получится пять кварталов по улице Белинского нормальных дорог», - отметил Златогорский.

В этом году отремонтируют участок улицы Ленина, где в 2024-м переложили теплотрассу.

«То, что останется, пойдет на обустройство улицы Свердлова в районе строящейся поликлиники. На этом 52 млн рублей заканчиваются. Остальное будет делаться, если выделят дополнительные средства, пока конкретики в этом вопросе нет», - добавил Сергей Златогорский.

Он сообщил, что в Кузнецке проблемы решает ямочный ремонт, после него жалоб на плохое состояние дорог становится меньше. По словам главы города, в последние три года расходы на этот вид работ увеличили втрое.

«У нас пока нет возможности ставить глобальные задачи», - подчеркнул Златогорский.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте